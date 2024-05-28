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ポロ ラルフローレン　ベルト　ブラウン　メンズ
商品番号 A20431521147
商品名

ポロ ラルフローレン　ベルト　ブラウン　メンズ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○商品名POLORALPHLAURENポロラルフローレン　ベルト　ブラウン　メンズ○付属品箱○カラーブラック○サイズ(約)全長(金具含)105.4cm最短84cm〜最長94cm幅2.6cmバックル縦3.8cm横4.9cm○状態未使用の保管品です✨極薄いスレ等はご容赦ください。大手ブランド専門買取店で購入した、真贋チェック済みの正規品です。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。お気軽にお問い合わせ下さい。管理番号N-43
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