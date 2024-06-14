【美品】ヴィトン財布 ダミエグラフィット ポルトフォイユブラザ 長財布 二つ折り

ご覧いただきありがとうございます。大人気のダミエ・グラフィットですメンズ、レディース共にお使いいただけるデザインです。ポケットやカード入れも多く、タップリの収納力！人気のブランド品をこの機会にお手頃価格です。【状態】・目立った汚れや破れはありません。・写真を見て判断いただければと思います。【ブランド】LOUISVUITTON【品名】M62665ポルトフォイユ・ブラザ【カラー】黒 ブラック【ライン】ダミエグラフィット【付属品】無【サイズ】横幅（グッズ） 19.0cm高さ（グッズ） 10.0cm厚さ（グッズ） 2.0cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。



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