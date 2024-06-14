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【美品】ヴィトン財布 ダミエグラフィット ポルトフォイユブラザ 長財布 二つ折り
商品番号 C50344161688
商品名

【美品】ヴィトン財布 ダミエグラフィット ポルトフォイユブラザ 長財布 二つ折り
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。大人気のダミエ・グラフィットですメンズ、レディース共にお使いいただけるデザインです。ポケットやカード入れも多く、タップリの収納力！人気のブランド品をこの機会にお手頃価格です。【状態】・目立った汚れや破れはありません。・写真を見て判断いただければと思います。【ブランド】LOUISVUITTON【品名】M62665ポルトフォイユ・ブラザ【カラー】黒　ブラック【ライン】ダミエグラフィット【付属品】無【サイズ】横幅（グッズ）　19.0cm高さ（グッズ）　10.0cm厚さ（グッズ）　2.0cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。
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