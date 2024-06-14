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ステューシー ジェットキャップ 迷彩 Old Stussy 90sビンテージ
商品番号 I58966053194
商品名

ステューシー ジェットキャップ 迷彩 Old Stussy 90sビンテージ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

$ご覧頂きありがとうございます$$プロフィール欄の確認もお願いいたします$$『Stussyステューシー』のジェットキャップシックスパネルキャップです。$色は明るめなグリーンのカモフラージュ柄、バンド付き、ロゴはベージュの刺繍でかっこいいです。$サイズはFREE$状態…USED。スレヨゴレ等…。若干の使用感あり$素材は…画像参照他にも多数、古着ビンテージヴィンテージVintageアンティーク70s70年代80s80年代90s90年代一点物スポーツアウトドアストリートモードスケートSK8オールドビッグサイズビッグシルエットオーバーサイズだぼだぼビッグロゴデカロゴレトロUSEDユーズド古着女子古着男子アメリカUSA柄物個性的など…。がお好きな方は是非ほかの商品もご覧ください。。それでは宜しくご検討くださいませ。
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