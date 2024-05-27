Louis Vuitton 長財布

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商品詳細
LouisVuitton六本木店だったと思いますが2.3年前に購入した長財布。ミニ財布の使用率が高いのでほぼ使用しなくなり出品します。箱に入れてお送りします！#LouisVuitton#長財布
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