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シャークスキン/ラウンドファスナー/サメ革/カウレザー/二つ折り財布
商品番号 R61382886258
商品名

シャークスキン/ラウンドファスナー/サメ革/カウレザー/二つ折り財布
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、中身を確認したところ思いと違い開封のみの商品になります。2023年8月31日購入購入価格　17900円開封後の商品になりますので神経質の方はご遠慮願います！価格交渉は、受け付けません。マットな質感が独特の美しさを放つシャークウォレット気仙沼産サメ革を使用しております。アトリエシャーク様とのコラボ商品です。気仙沼産サメ革は、数あるサメ革の中でも柔軟であり、しなやかであり、大変発色の良く、高品質なサメ革となっております。内側の素材にも上質なカウレザーを使用。カウレザーについては、手間を惜しまない製造工程を経て、革本来の風合いにこだわりを持つ職人たちが、一枚一枚作り上げた上質なものを使用しております。■（縦）１２cm■（横）１０.５cm■（厚さ)３～４cm　■小銭入れ×１■札入れ×１■ポケット×２■カード入×３【素材】　気仙沼産サメ革　牛革財布形···二つ折りカラー···ブラック
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