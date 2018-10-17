ヘレティック バハムート ファイナルファンタジーX-2 フィギュア

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商品詳細
以前配送してもらった際に事故で片翼が取れてしまいました。元から接着剤で付けていたようで、劣化？により取れてしまったようです。パーツは全て揃っているかと思います。直せば鑑賞用として十分使用可能です。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···アクションフィギュアFFXFF10ファイナルファンタジー10召喚獣フィギュア
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