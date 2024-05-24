コムデギャルソンシャツ 裏面ロゴT 90年代デッドストック品 イエローロゴ

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コムデギャルソンシャツ裏面ロゴT90年代デッドストック品イエローロゴCOMMEdesGARCONSSHARTLogo-TeeBacksideprintYellowlogo90年代後半頃、パリで購入。複数枚購入した内の1枚のみ着用し、他の物は未着用のままクローゼットで保管していました。サイズはMですが、少し大きめの様です。(日本国内向けLくらいのサイズ感)当時、サイズや色によってはすぐに完売しており、このサイズの物がデッドストックで出る事はかなり珍しいと思われます。(私も国内ではマイサイズを買えませんでした)カラー:ホワイト(プリントのカラーはブラック\u0026イエロー)サイズ:M肩幅:約48cm身幅:約52cm(脇下で測定)着丈:約71cm*平置きで採寸。素人採寸の為、誤差はご容赦くださいすり替え防止のため、購入後はNC/NRでお願いします。長期保管品である事をご承知ください。可能な限りコンパクトにし、簡易梱包で発送予定です。