ヒステリックグラマー メッシュキャップ

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hystericglamourのメッシュキャップになります。店舗にて購入しました。数度着用しましたが、被る機会がなくなってきましたので断捨離します。状態は綺麗だと思います。サイズfreeカラーblack大変人気の商品ですのでお探しになられてた方も多いと思います。今の季節に限らず、年中被れます。是非よろしくお願いします。#ヒステリックグラマー#hystericglamour#メッシュキャップ