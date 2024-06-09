【ＨＴＣ】5連スタッズレザーベルト 本革　完売品　細ベルト　87cm~98cm

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HTC (エイチティーシー) 5連スタッズベルト HTC (エイチティーシー) 5連スタッズベルト

ブランド:ＨＴＣHollywoodTradingCompanyエイチティシーハリウッドトレーディングカンパニー高級スタッズ細ベルトサイズ:W（全長）115cmW（ウエスト）87cm~98cmH（幅）2cmD（厚み）0.4cm色:BLACK(高級で重みのある牛革)製造国:イタリア製状態:使用感ございますが、エイジングのカッコいいベルトです。５連スタッズは、上下のスタッズがクロームボールスタッズになっており、現在SOLDOUT品の希少なお品物になります。状態に問題ありません。勿論ＨＴＣの本物正規品です。偽物でございましたら全額返金返品対応させて頂きます。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラック