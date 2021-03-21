初代　NIKE エアーヴェイパーマックス

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商品詳細
NIKEヴェイパーマックス1年ほど前に購入し、履く機会が無くなったので出品したいと思います。少し汚れがありますが、傷や故障している箇所はございません。箱と黒タグ付きの正規品になります。よろしくお願いいたします。#NIKE#ヴェイパーマックス#NIKEAIRVAPORMAX#nikeairvapormax#VAPORMAX
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