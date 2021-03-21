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初代　NIKE エアーヴェイパーマックス
商品番号 X82762403031
商品名

初代　NIKE エアーヴェイパーマックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEヴェイパーマックス1年ほど前に購入し、履く機会が無くなったので出品したいと思います。少し汚れがありますが、傷や故障している箇所はございません。箱と黒タグ付きの正規品になります。よろしくお願いいたします。#NIKE#ヴェイパーマックス#NIKEAIRVAPORMAX#nikeairvapormax#VAPORMAX
http://narcologia.ru/goods/stepchild449452.html
http://narcologia.ru/goods/assessor681103.html
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