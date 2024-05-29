美品 カミーユフォルネ VERSOシリーズ 長財布 コインケース付き

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CAMILLEFOURNETPARISカミーユフォルネVERSOコインケース付き長財布カラーマリーン(ネイビー系)中古美品(数回使用)箱付き、保証書付きコインケース付き長財布のロングセラーモデル。収納力も抜群で紙幣がストレスなく出し入れできるサイズ感と実用的なコインケースを備えながらもスマートな印象。カード段はカードの重なりを考えられ配置されているため、綺麗に収納可能。素材はカーフに型押しを施したハリのあるヴォーグレネを使用。型崩れやキズも⽬⽴ちにくく、⼿にしっくりと馴染むレザー。＜カミーユ・フォルネを代表する「VERSO(ヴェルソ)シリーズ」＞牛革と厳選されたアリゲーターのコンビネーションが魅力的。開いた時にさりげなく見えるアリゲーターは宝石のように美しく輝き、フランスのエスプリ漂う¥148,500（税込）Unisex品番:AAH002-032103*076229V055008・サイズ：9×18cm・仕様：ファスナー付きコインケース1、マチ付き札入れ1、フラットポケット3、 カード用ポケット7・素材：ヴォーグレネ(カーフ)、アリゲーター(ワニ革）公式HPより