#karasuショップ様々なアイテムを出品しておりますので、ぜひご覧ください(о´∀`о)○アイテム説明ロエベ LOEWEベルト アナグラム シルバー金具 ロゴレザー 本革 ブラック 黒 メンズビジネス 通勤 通学 お出かけ おしゃれ○サイズ幅：4cm長さ：92cmベルトの穴：76〜83cm(4箇所調節可能)バックル 縦：5cm 横：5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ長くご愛用して頂ける良いお品となっております^^※あくまで中古なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。付属品はありません。○アイテム詳細某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！○カラーブラック（黒）○素材レザー（本革）○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○管理番号0823-130k1



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



✨美品✨ロエベ ベルト アナグラム 本革 黒 シルバー 男女兼用 34/85 ...



美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 【正規 ...



極美品✨ロエベ アナグラム ベルト シルバー金具 ロゴ レザー 高評価の ...



LOEWE - 美品✨ロエベ ベルト アナグラム シルバー金具 レザー 刻印 黒 ...



✨美品✨ロエベ ベルト アナグラム 本革 黒 シルバー 男女兼用 34/85 ...



ロエベ 中古 ベルト(メンズ)の通販 20点 | LOEWEのメンズを買うならラクマ



✨美品✨ロエベ ベルト アナグラム 本革 黒 シルバー 男女兼用 34/85 ...



✨美品✨ロエベ ベルト アナグラム 本革 黒 シルバー 男女兼用 34/85 ...



ロエベ（LOEWE）アナグラムバックル｜ベルト｜レザー｜黒｜シルバー｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（445696）



極美品✨ロエベ アナグラム ベルト シルバー金具 ロゴ レザー 高評価の ...