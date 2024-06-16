極美品✨ SAINT LAURENT 折り財布 クロコ レザー 黒 小銭入れ有り

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【アイテム】SAINTLAURENT/サンローラン/折り財布/2つ折り/財布/ウォレット/クロコ/レザー/ブラック/黒/小銭入れ有り/ロゴデザイン某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。○サイズ縦9.5cm横11cm幅2cm【コンディション】全体的に凄く綺麗で、まだまだ気持ちよく御使用頂けます。【特記事項】こちらの商品ですが中古品となりますのでら神経質な方はお取り引きを控えるように宜しくお願い致します。ご理解を頂ける方のみ、お取り引きを宜しくお願い致します。