USA製/TASK FORCE/レザー/ギャリソンベルト/黒　表記36インチ

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即購入大丈夫です。商品番号D143-51-0038商品名USA製/TASKFORCE/レザー/ギャリソンベルト/黒【表記36インチ/W34～38インチ】レザーベルト/メンズ/アメリカ製/ビンテージ/D143生産国アメリカ商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。アメリカ製のギャリソンベルトです。レザー表面は縁横にスリットが入っただけのシンプルなデザインですので様々なスタイルに取り入れていただける、持っていると必ず使える汎用性の高いアイテムです。バックルにはNON-RUST刻印入り。バックルは交換可能な作りになっています。レザー表面に擦れや小傷、縦にヒビ割れがありますが、3mm程度ある厚手のレザーですので切れてしまう恐れはなくまだまだご利用いただけます。近年希少化が進行しているアメリカ製のアイテムです。シンプルなギャリソンベルトお探しの方にオススメです。是非ご検討ください。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。SIZE(サイズ)表記36全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約105cm幅（ベルト本体部分の幅）約4cmベルトホールに通した際の内周最短・約86.5cm(約34インチ)～最長・約96cm(約38インチ)ホール数5最大ホールからベルト先端までの長さ約6.5cmバックル(高さ×幅)約5.5cm×約4.8cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラック