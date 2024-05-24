Levi’s リンガーTシャツ



1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M 1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M



LEVI'S® VINTAGE CLOTHING 1970'S リンガーTシャツ ブラック MISSION ... LEVI'S® VINTAGE CLOTHING 1970'S リンガーTシャツ ブラック MISSION ...



1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M 1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M



セール】リンガーロゴTシャツ BABY TAB RINGER WHITE(502487962 ... セール】リンガーロゴTシャツ BABY TAB RINGER WHITE(502487962 ...



セール】リンガーTシャツ WHITE(502522158) | リーバイス(Levi's ... セール】リンガーTシャツ WHITE(502522158) | リーバイス(Levi's ...



リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's[品番 ... リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's[品番 ...



リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's



SILVERTAB™ グラフィック リンガーTシャツ ホワイト BRIGHT WHITE SILVERTAB™ グラフィック リンガーTシャツ ホワイト BRIGHT WHITE



1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M 1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ モスクワ五輪 表記M



Levi's（リーバイス）の「リンガーロゴTシャツ RUNNING LEVI'S WHITE ... Levi's（リーバイス）の「リンガーロゴTシャツ RUNNING LEVI'S WHITE ...



LEVI'S® VINTAGE CLOTHING 1970'S リンガーTシャツ ブラック MISSION ... LEVI'S® VINTAGE CLOTHING 1970'S リンガーTシャツ ブラック MISSION ...



グラフィック リンガーTシャツ ホワイト KETCHUP RIB｜リーバイス ... グラフィック リンガーTシャツ ホワイト KETCHUP RIB｜リーバイス ...



グラフィック リンガーTシャツ ホワイト KETCHUP RIB｜リーバイス ... グラフィック リンガーTシャツ ホワイト KETCHUP RIB｜リーバイス ...



LEVI'S / リーバイス 1984年ロサンゼルスオリンピックリンガーTシャツ ... LEVI'S / リーバイス 1984年ロサンゼルスオリンピックリンガーTシャツ ...



Levi's RED TAB リンガーTシャツ M グレー コットン ナンバリング カレッジプリント Levi's RED TAB リンガーTシャツ M グレー コットン ナンバリング カレッジプリント

古着屋購入、80年代リーバイスのリンガーTシャツです。カラー：ホワイト、青サイズ：M（肩幅46、身幅54、着丈68）状態：一般的なユーズド品です。特に目立った汚れ傷ありません。その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。一度人手に渡ったものになりますので、神経質な方はお控えいただくようお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬