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Levi’s リンガーTシャツ
商品番号 X33426233681
商品名

Levi’s リンガーTシャツ
ブランド名 リーバイス
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋購入、80年代リーバイスのリンガーTシャツです。カラー：ホワイト、青サイズ：M（肩幅46、身幅54、着丈68）状態：一般的なユーズド品です。特に目立った汚れ傷ありません。その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。一度人手に渡ったものになりますので、神経質な方はお控えいただくようお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/plaque857207.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox560739.html
http://narcologia.ru/goods/response203142.html
1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ　モスクワ五輪　表記M
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1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ　モスクワ五輪　表記M
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リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's[品番 ...
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リンガーＴシャツ,Right-on,ライトオン,リーバイス,Levi's
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SILVERTAB™ グラフィック リンガーTシャツ　ホワイト BRIGHT WHITE
SILVERTAB™ グラフィック リンガーTシャツ　ホワイト BRIGHT WHITE
1980s Levi's オリンピックリンガーTシャツ　モスクワ五輪　表記M
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グラフィック リンガーTシャツ ホワイト KETCHUP RIB｜リーバイス ...
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Levi's RED TAB リンガーTシャツ M グレー コットン ナンバリング カレッジプリント
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