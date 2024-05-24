Levi’s リンガーTシャツ

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商品詳細
古着屋購入、80年代リーバイスのリンガーTシャツです。カラー：ホワイト、青サイズ：M（肩幅46、身幅54、着丈68）状態：一般的なユーズド品です。特に目立った汚れ傷ありません。その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。一度人手に渡ったものになりますので、神経質な方はお控えいただくようお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/plaque857207.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox560739.html
http://narcologia.ru/goods/response203142.html
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