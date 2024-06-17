美品　サルバトーレフェラガモ バックル ベルト

美品 サルバトーレフェラガモバックルベルトSalvatoreFerragamoカラー：バックルシルバー レザー：ブラックほとんど使用感のない商品です。バックルは保管によるくすみ、ベルトには多少巻きシワ等ありますのでご購入前に写真にてご確認ください。バックルは市販のシルバー磨き等でお手入れしていただければ綺麗になると思います。あえて、当方で手を加えずその分価格を下げて出品しております。保管袋、箱付き（箱は凹みスレ等ありますのでご了承ください）サイズ：長さ：約109cm（バックル含む全長）穴：5個幅：3.4cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいこちらはネットブランドショップで購入した真贋チェック済み商品です。何か不明な点等ありましたらご購入前にご連絡ください。※他所でも出品していますので、突然出品終了する可能性があります。◯古物商許可証◯広島県公安委員会第731272200037号それではよろしくお願いします！



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