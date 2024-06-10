neumann KM184 2本セット

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商品詳細
言わずと知れた銘機、ノイマンKM184コンデンサーマイクです明瞭かつシルキー、主にドラムオーバーヘッドに使っていましたが弦楽器、打楽器、その他オールラウンドに使えます。箱に破れ、本体汚れ等ありますが音質はエイジングにより購入時より良くなっている印象です。室内、禁煙環境での使用のみ、最近まで現役で使用していました。現在サウンドハウス定価は2本で253,440円です。
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