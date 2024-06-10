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neumann KM184 2本セット
商品番号 D68318202978
商品名

neumann KM184 2本セット
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 53,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

言わずと知れた銘機、ノイマンKM184コンデンサーマイクです明瞭かつシルキー、主にドラムオーバーヘッドに使っていましたが弦楽器、打楽器、その他オールラウンドに使えます。箱に破れ、本体汚れ等ありますが音質はエイジングにより購入時より良くなっている印象です。室内、禁煙環境での使用のみ、最近まで現役で使用していました。現在サウンドハウス定価は2本で253,440円です。
http://narcologia.ru/goods/smear199604.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming309992.html
http://narcologia.ru/goods/recycling651514.html
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