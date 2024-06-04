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【新品未使用】【稀少】adidasアディダス　ADI TR ジャパンモデル
商品番号 W85680826060
商品名

【新品未使用】【稀少】adidasアディダス　ADI TR ジャパンモデル
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フットボールスパイクをベースにして作られたモデル\"アディTR\"が登場。今回のモデルは、ワールドカップ日本代表のユニフォームカラーをモチーフとしたモデルです。アッパーのスウェードレザーの青をベースに「ADITR」と入った白の3本ライン。そしてシュータンには、日の丸の国旗がデザインされています。またヒールカウンターには、闘志を燃やすレッドがアクセントに添えられ、引き締った印象を受けるモデルに仕上がっています。これから始まるW杯に向けて気持ちを高めるアイテムとして要注目です。カラー:カレッジロイヤル　カレッジレッド　ホワイト　ジャパンカラー新品未使用専用の外箱付きよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/browse569291.html
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