【新品未使用】【稀少】adidasアディダス　ADI TR ジャパンモデル

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フットボールスパイクをベースにして作られたモデル\"アディTR\"が登場。今回のモデルは、ワールドカップ日本代表のユニフォームカラーをモチーフとしたモデルです。アッパーのスウェードレザーの青をベースに「ADITR」と入った白の3本ライン。そしてシュータンには、日の丸の国旗がデザインされています。またヒールカウンターには、闘志を燃やすレッドがアクセントに添えられ、引き締った印象を受けるモデルに仕上がっています。これから始まるW杯に向けて気持ちを高めるアイテムとして要注目です。カラー:カレッジロイヤル カレッジレッド ホワイト ジャパンカラー新品未使用専用の外箱付きよろしくお願いいたします。