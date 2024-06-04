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頭金大イーグル酸化バージョン
商品番号 H45445514757
商品名

頭金大イーグル酸化バージョン
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925素材で金色部分は黄銅です。大きさた当方が出品してる酸化してないバージョンとほぼ同じなのでそちらを参照お願い致します。
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