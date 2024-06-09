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【真作】福留明光/寿老人亀鶴図/人物図/鶴亀図/掛軸/名家伝来/AD-15
商品番号 E18199276354
商品名

【真作】福留明光/寿老人亀鶴図/人物図/鶴亀図/掛軸/名家伝来/AD-15
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 13,905 円
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商品詳細

【真作】【参考】福留明光　　大山町（旧中山町）日本画家(川村曼舟に師事し「早苗会」に入会。「朝」で日展初入選。県展審査員)。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多少の糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　179cm×幅　51cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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