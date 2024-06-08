ズームフリーク3 ZOOM FREEK 3

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商品詳細
フリーク3のidです。グリップの状態はかなりいいです。インソールに小さな穴があいてますが、使用には問題ないです。気になることがあればコメントにお願いしますシーン···バスケットボールメインカラー···ホワイト、オレンジ
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