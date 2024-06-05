VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 フィガロチェーンナローブレスレット

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アメリカで買い付けたフィガロチェーンブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は悪くありません。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約20㎝（手首周り16㎝でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）細身ながら存在感のある逸品です。この機会にいかがでしょうか⁇