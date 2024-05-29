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COCOMEISTER ナポレオンカーフ ヘラクレスウォレット ブラック
商品番号 I43194985208
商品名

COCOMEISTER ナポレオンカーフ ヘラクレスウォレット ブラック
ブランド名 ココマイスター
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ココマイスターのヘラクレスウォレットです。以前使用していたものですがメンテナンスしながら使っていたのでエイジングでツヤが出ていて全体的に良好な状態かと思います。使用に伴う若干の傷はありますがヌバック革の製品ですので定期的なメンテナンスしながら使用していると消えていきます。Dカンが付いておりますのでウォレットチェーンとも組み合わせが出来ます。アメカジやバイカーズ、トラッカーズがお好きな方にもオススメの品です。ロゴは旧ロゴの「L'ARCDESTBERNARD」となっており貴重な品となります。細かい状態は画像で確認お願い致します。○アイテムCOCOMEISTERココマイスターナポレオンカーフヘラクレスウォレット長財布ウォレットラウンドジップアメカジトラッカーズバイカーズ○カラーワイルドブラックブラック黒○素材レザー本革イタリア産オイルドヌバック植物タンニン鞣し○サイズ・タテ：100mm・ヨコ：200mm・ハバ：22mm※公式サイトから引用。○定価￥34,500○機能札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×12フリーポケット×2○状態大きく目立った傷や破損はなく状態は良好です。メンズで出品しておりますがユニセックスに使用出来る商品かと思います。箱などは無く現品のみとなります。簡易梱包での発送を予定しております。※あくまでもused品になります。使用に伴う小さなキズやスレ、汚れなどございますので完璧を求められる方はご遠慮願います。質問等あればコメントまでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/update990895.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate346177.html
http://narcologia.ru/goods/flight483828.html

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