CALEE フェザー　トップ　チェーン　セット

CALEE製フェザートップ、チェーンのセットになります。ブラス製のフェザーとチェーンブラックコーティングのフェザー以上3点のセットです。各フェザートップ(マルカンまで)7.5cmチェーン 56cm中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。



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