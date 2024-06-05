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CALEE フェザー　トップ　チェーン　セット
商品番号 W22832953518
商品名

CALEE フェザー　トップ　チェーン　セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CALEE製フェザートップ、チェーンのセットになります。ブラス製のフェザーとチェーンブラックコーティングのフェザー以上3点のセットです。各フェザートップ(マルカンまで)7.5cmチェーン　　　　　　　　　　　　56cm中古品である事をご理解の上、ご検討下さい。
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