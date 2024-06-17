Ermenegildo Zegna スリーピース　セットアップ　スモークピンク

○アイテムErmenegildoZegnaスリーピース セットアップスーツスモークピンクMサイズレアカラー○サイズMサイズ（相当）肩幅45cm身幅48cm袖丈58cm着丈76cm肩パッド なし背抜きツーベントシングル2ボタンベスト肩幅33cm身幅50cm着丈57cmウエスト41cmわたり幅26cm股上27cm股下77cm総丈96cm裾幅20cm着画はお断りいたします。○状態Bベストの左胸元とズボン裾にシミあり(画像参照)S新品・タグ付き A未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。 B多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。 C特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。 D状態が悪く使用感の強いお品となっております。 Eジャンク品or難あり品 ○カラースモークピンク○素材綿、ウール、シルク○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。複数購入でお得な割引もしております！気軽にご相談ください！カラー···ピンク



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