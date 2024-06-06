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商品詳細
材質···シルバーカラー···ゴールドサイズ・25号付けなくなってしまったので出品します真鍮のフェザーをシルバーの平リングに乗っけてロウ付けしたリングです。フェザーの存在感が素晴らしく良いと思います。このリングを使えば使うほど真鍮が参加でくすんでいき、非常に良い味が出てくるリングとなってます値段交渉受け付けますので質問お待ちしております。#フェザー#真鍮フェザー#シルバーリング#リング#メンズアクセサリー#アメカジ#goro's#ゴローズ#真鍮リング
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