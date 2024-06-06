CREAM SODA 長財布 クリームソーダ 金タグ 当時物 希少品

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商品詳細
クリームソーダの長財布電話番号入りの金タグです。未使用の当時物ですが、ほつれやベタつきもなくファスナーの開閉もスムーズで良い状態です。すり傷や汚れがありますので画像でご確認ください。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革長財布二つ折り財布財布レザークリームソーダCREAMSODAピンクドラゴンTEMMYE ブラックキャッツBLACKCATS
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