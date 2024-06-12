チンクアンタ　CINQUANTA エストネーション別注　ゴートスキン

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チンクアンタ CINQUANTAエストネーション別注 ゴートスキン シャツアウターになります。大人にこそ似合う落ち着いたパープルで、これからの季節にぴったりだと思います。●サイズ：48肩幅59cm身幅55cm着丈70cm袖丈59cm平置き、素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ヤギ革●状態：着用1回、自宅クローゼット保管になります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。カラー···パープルボタン留め