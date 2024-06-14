鑑別カード付！プラチナブラックダイヤモンド計2.00ctピアス 大粒ピアス

Pt900プラチナ ブラックダイヤピアス 計2.00ct一粒ダイヤピアスなかなかない、大粒！それぞれ一粒で1.00ctの輝きのあるシャイニーローズカットブラックダイヤが使用されており、シンプルながら大きさ、輝きともに存在感のある定番デザイン！プレゼントにも、男性、女性限らずさまざまなシーンでお使い頂けます。★サイズ★ピアス実寸…全長 約1.4㎝メイン石正面幅…(約)0.6㎝ポスト部分…（約）0.9㎝総重量…（約）0.7g（本体のみ）（※平置きの状態で計測しております。多少の誤差はご了承下さい。）★素材★プラチナ900×ブラックダイヤモンド計2.00ct（各1.0または1.00刻印）※（石目の刻印は左右それぞれに入っておりますが入荷時により1.0または1.00となる場合がございます。鑑別カードの記載も同様になります。予めご了承ください。★付属品★鑑別カード（ダイヤモンドプロサービス）※カードの商品の写真は入荷時により画像のものと撮り方が異なる場合がございます。箱、袋★状態★・新品・未使用品です。※1ペア（両耳用）での販売です。・ブラックダイヤはキラキラと光沢もあり、キズ目の少ない特Aランク（目安として当方で独自で設定しているランクとなります）のダイヤモンドを厳選してセッティングしております。【補足】ブラックダイヤモンドに施されているローズカットは光を最大限反射するようなカットになっており、必ずしも左右対称ではなくブラックダイヤ特有のインクルージョン、傷、カケは必ずございます。天然のものをセッティングしておりますのでご理解くださいませ。★ご使用の際のご注意点★・枠や金具は細く繊細なお作りとなっておりますため装着の際には無理な力をかけたりされないようご注意ください。他のサイトやフリマアプリにも出品中ですので万が一売り切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございます。予めご了承下さい。プロフを必ずご確認ください♪当ショップは下記タグから検索できます！【↓クリック↓】#maru★shop★値下不可#maruピアス#ブラックダイヤピアスDIHM2



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