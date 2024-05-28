WILD THINGS × KATO' DENALI JACKET

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ブランド：ワイルドシングス×カトーサイズ（約）：身幅57.5cm着丈67cm肩幅51cm袖丈61cm商品説明：WildThings×kato'のコラボDenimDenaliJacketです。WILDTHINGSの最高峰アウターDENALIJACKETインラインのモデルは、“eVENT”ファブリックを表地に使用していますが、こちらはデニム素材を表地に使用しています。中綿には、保温性に優れた“PRIMALOFT”を使用し、スノースカートや大きめのフードなど、DENALIJACKETの仕様を再現。こちらのジャケットは、日本を代表するデニムブランド“KATO'”との共同製作となっています。商品状態：あまり使用しないで保管していました。未使用ではないので、前側のマジックテープには少し使用感はありますが気になるほどではありません。手首のマジックテープは使ってなかったのでキレイです。ピンホール スレ 汚れもなく良い状態です。素材：表地：コットン100%中綿：ポリエステル100%「PRIMALOFT®︎」裏地・別布：ナイロン100%ジッパー：YKK社製生産国：日本製気になる事は聞いて下さい。