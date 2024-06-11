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- 信楽焼 酒器 徳利 井村侊生 とっくり ②
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商品詳細
種類···酒器信楽焼 酒器 徳利 井村侊生 とっくりコレクションとして自宅で大切に保管していたものです。観賞用ですので酒器として使用したことは一度もありません。作者本人のご自宅にて購入したものです。サイズ:胴径約9㎝ 高さ約13㎝できる限り丁寧に梱包して発送します。即購入OKです。※他にも陶芸、関連書籍など出品しています。良ければご覧ください。
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