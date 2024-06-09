グッチ マイクロGG ラウンドファスナー 長財布 新品級 超美品 【鑑定済 ...

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◇お手数で恐縮なのですが始めにプロフィールと評価コメントをご覧下さい◇✺正規品保証✺自分や家族用に古物市場ブランドリユースSHOPや質屋ヴィンテージ専門店で購入したアイテムをシェアさせていただいてます(òωó)۶当方も出品前に鑑定しております、ご安心下さい(¯◡¯)◆商品名 GUCCIマイクロGGラウンドファスナー長財布◆カラー 水色◆サイズ H縦10cm W横19cm ◆付属品 箱 保存紙◆仕様 札入れ×2 小銭入れ×1カードポケット×12◆シリアル画像にて【外側】生地綺麗✨色褪せなし✨傷汚れ少し✨角スレなし✨フチスレなし✨ファスナー良好✨ファスナープル綺麗✨【内側】札入れ使用感無し✨カード入れ使用少し✨他生地使用感無し✨ファスナー良好✨小銭入れ内綺麗✨未使用に近い超美品の商品です✨ 付属品がいらない場合は購入前にお申し付け下さい、1000円引きします他販路でも販路中、売り切れの場合はご了承下さい正規店にてメンテナンス可能な本物の商品です、即購入大歓迎です！商品へ何かご不明点ございましたらお気軽に質問して下さい(*^^*)#シマレザー#GGキャンバス#財布#長財布#GGスプリーム#GGマーモント#グッチ#GUCCI5422.0719 230815