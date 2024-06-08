クロコダイル　財布　オーダーメイド　アリゲーター　長財布

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商品詳細
都内クロコダイル専門ショップにてフルオーダーにて製作頂きました。マットブルーで表面はセンター取りしており、中までクロコダイルで豪華な仕上がりです。当時かなりの高額で製作して頂きました。カラー···マットブルー財布形···長財布素材···クロコダイル
http://narcologia.ru/goods/sepulchral29232.html
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