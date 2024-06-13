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- ★ＵＳＡ製！１９８０’ｓ ビンテージ チャンピオン フットボール Ｔシャツ
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商品詳細
～初めに～★ヤフオクにも同商品を出品している為、いきなりの入札はしないで下さいね。入札前には必ずご連絡下さい★〜以上〜目黒のジャンティ―クで購入したチャンピオン製フットボールナイロンＴシャツです。今まであまり注目されてなかったのですが最近雑誌や古着屋でも良く見るようになり人気再燃の商品です。夏はアウターに春、秋はシャツなどのインナーにピッタリです。このタグは80年代後半の’ダサイタグ’です。以外と発見率は少ないですがグッドプリントが多いんです！！こちらの商品もナンバリングと文字のバランスが良く色も派手な赤なのでシャンブレーシャツやワークシャツのインナーにハマりそうですね。サイズは表記がＳです。実寸は素人採寸で着丈が約６４センチ・身幅が約４５センチ肩幅が約５０センチ・袖丈が約２４センチです。素材はナイロン系のツルツルした素材です。状態はプリントの剥げ、汚れ、シミ等はありますが状態としてはなかなかだと思います。１０中8位の状態と判断します。★★古着の為、状態の見落としはあります。細かい傷、汚れ、日焼けはあります。ご了承下さい。ご覧頂きありがとうございますＳサイズ★ＭＡＤＥ ＩＮ ＵＳＡ！１９８０’ｓ ビンテージ ＶＩＮＴＡＧＥ チャンピオン フットボール Ｔシャツ 古着
http://narcologia.ru/goods/reboot182236.html
http://narcologia.ru/goods/stair62800.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi998047.html
レディース] 1980s~ USA製 ヴィンテージ チャンピオン メッシュ ...
1980s Champion フットボールTシャツ 表記XL
1980's CHAMPION FOOTBALL TEE CLEVELAND BROWNS
1980s Champion フットボールTシャツ 表記XL
80s vintage USA製 Champion チャンピオン フットボールTシャツ ペンシルベニア州立大学
80's Champion USA製 トリコタグ フットボールTシャツ L
1980s Champion フットボールTシャツ 表記XL
CHAMPION / チャンピオン | 1980s | 80s VINTAGE ヴィンテージ USA製 トリコタグ ナンバリング プリント フットボール Tシャツ | L | ネイビー | メンズ | フリマアプリ ラクマ
80年代 Champion
80's Champion フットボールTシャツ “3段プリント / MADE IN USA”
CHAMPION チャンピオン 80年代 USA製 半袖 フットボールＴシャツ トリコタグ 肩切り替え仕様 Tシャツ アッシュグレー L 半袖
Champion - CHAMPION / チャンピオン | 1980s | 80s VINTAGE ...
80年代 champion ナンバリングフットボールTシャツ USA製 | Used & Vintage Clothing 『VALON』『Lanp』 powered by BASE
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1980s Champion フットボールTシャツ 表記XL
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80s vintage USA製 Champion チャンピオン フットボールTシャツ ペンシルベニア州立大学
80's Champion USA製 トリコタグ フットボールTシャツ L
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80年代 Champion
80's Champion フットボールTシャツ “3段プリント / MADE IN USA”
CHAMPION チャンピオン 80年代 USA製 半袖 フットボールＴシャツ トリコタグ 肩切り替え仕様 Tシャツ アッシュグレー L 半袖
Champion - CHAMPION / チャンピオン | 1980s | 80s VINTAGE ...
80年代 champion ナンバリングフットボールTシャツ USA製 | Used & Vintage Clothing 『VALON』『Lanp』 powered by BASE