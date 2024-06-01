イグレスポット トートバッグ ※新品未開封

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EXIT、LeSportsacコラボ商品完全受注商品だった為今では購入出来ない商品です。購入後使う機会がなかったので出品しました。新品、未開封、未使用ポストカード、写真(りんたろー。さん)もあります。【色番】EXITRINRINPANIC【型番】4392EverydayEasyTote【仕様】裏面（内部）：ポケットx1持ち手：（約）54.0cmジャンル（タレント/お笑い芸人）···男性グループグッズ種別···その他