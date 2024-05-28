ルイヴィトン、モノグラム、アンプラントレザー

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2010年に発表！ルイ・ヴィトン「モノグラム・アンプラント」とは？



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カラー···ブラック付属品、箱、袋何回か使用しましたがもぅ使わないので出品します！状態はかなり良いと思います！他の所で買ったらまだ高いと思うのでお買い得だと思います！