ニューエラ インディアンス キャップ ネイビー 59Fifty 7 3/8

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◆◆プロフィールにお得な情報アリ◆◆充実な安心対応＆送料無料♪ （詳細はプロフ必読・梱包は緩衝材を十分に使用し丁寧+綺麗を心掛けています。）↓こちらをクリックしてみてください商品一覧が出ます。#グローバルの商品（商品説明）●ニューエラクリーブランド・インディアンス59Fiftyのキャップです。 アメリカのセレクトショップより購入したものです。●カラー：ネイビー＆レッド（つば裏 ブラック）●サイズ：73/8(58.7㎝）●シリアルナンバー：CL005219338(つば裏ホログラムシールに記載）●59Fiftyの特徴：平らなバイザーと深めのクラウンが特徴●様々なコーデに対応できるキャップです。●発送について：60サイズの段ボールにて発送いたします。 丁寧に梱包いたします。●安新保証・返品について：商品が偽物や説明と大きく違っている場合 全額返品させていただきます。 また、「商品のイメージが違った」等、 10日以内にお申し付けいただければ 対応させていただきます。（その場合手数料 10%と送料はご負担をお願いいたします。）・MLBオフィシャルキャップメーカー、NEWERAの実際に選手が着用するオーセンティックモデルになります。・2018シーズンをもってオンフィールド等から使用を中止を決定したインディアンスのワフー酋長(CHIEF-WAHOO)ロゴのモデルになります。形...ベースボール