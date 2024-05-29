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極美品　ルイヴィトン　トラベルケース　アトール　アンフィニ　レザー　黒　メンズ
商品番号 R34527040657
商品名

極美品　ルイヴィトン　トラベルケース　アトール　アンフィニ　レザー　黒　メンズ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます^^フォロー割はじめました、500円引きです^-^●アトール　アンフィニ　ブラック　黒エンボス　ソフトレザー　オーガナイザー　長財布　ハンドバッグ　ダミエ　コスモス付属品はございません、撮影用です。日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場より購入致しました、鑑定済みの確実正規品です。　■状態目立った傷や汚れはなく、まだまだお使いいただけます^-^！中古品の全ての「傷や汚れ」を画像や説明欄でお伝えすることは困難です、神経質な方はご遠慮下さい。簡易包装かつ梱包資材は使い回しを致します、予めご了承ください。BK#0013F2780-1
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