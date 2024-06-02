新品7-1/2★シカゴ・カブス海外限定ニューエラ★葉巻ピンズ付き★NEW ERA

★★★1番人気〜葉巻ピンズ付き★★★鈴木誠也選手が所属するシカゴ・カブスの海外限定ニューエラキャップ、59FIFTYになります。フロントには人気マスコット熊の『CLARK』。サイドパッチは1990年オールスターゲーム仕様です。新品未使用サイズ 7-1/2【59.6cm】カラー オリーブつば裏 ルビー汗止め ホワイト日本未発売カラー、海外限定カラーをお探しの方におすすめのキャップです。ダンボールで梱包して安心の発送です♪#日本未発売ニューエラ#日本未発売NEWERA#海外限定ニューエラ#海外限定NEWERA#鈴木誠也



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