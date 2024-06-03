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希少 レア STUSSY ステューシー Tシャツ ゆるダボシルエット だいだい柄
商品番号 K17173796079
商品名

希少 レア STUSSY ステューシー Tシャツ ゆるダボシルエット だいだい柄
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,438 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少正規品STUSSYダイダイ柄tシャツ派手柄ビッグロゴ商品状態着用感はありますが目立った傷や汚れはなく、これからもたくさん着ていただけると思いますサイズ約平置き採寸肩幅51cm着丈61.5cmメンズ、レディース関係なくユニセックスに着て頂けます値下げ不可他にも、古着、ブルゾン、ジャケット、ライダース、ダウン、ベスト、パーカー、フーディー、コート、ワンピース、スカート、tシャツ、ロンＴ、ニット、スウェット、トレーナー、セットアップ、上下、パンツ、ショーツ、ハーフパンツ、オーバーオール、ツナギ、ジャージ、小物、ベルト、雑貨、アクセサリー、シルバー、ゴールド、ネックレス、ペンダント、ブレスレット、バングル、リング、指輪、ピアス、イヤリング、スカーフ、ストール、マフラー、手袋、靴下、革、レザー、ボア、ファー、小さいサイズから大きいサイズ、メンズ、レディースなど多数出品してます(^^)80s80年代90s90年代00s00年代y2k昭和　平成　レトロ　ヴィンテージ　VINTAGE　デッドストック　当時物　年代物　ストリート　STREET　b系　hiphopヤンキー　オラオラ　悪羅悪羅　ラッパー　だぼだほ　ビッグシルエット　オーバーサイズ　sk8スケート　スケボー　原宿　裏腹　渋谷　韓国　韓流　k-popジャニーズ　jr　地下　アイドル
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