希少 レア STUSSY ステューシー Tシャツ ゆるダボシルエット だいだい柄

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希少正規品STUSSYダイダイ柄tシャツ派手柄ビッグロゴ商品状態着用感はありますが目立った傷や汚れはなく、これからもたくさん着ていただけると思いますサイズ約平置き採寸肩幅51cm着丈61.5cmメンズ、レディース関係なくユニセックスに着て頂けます値下げ不可他にも、古着、ブルゾン、ジャケット、ライダース、ダウン、ベスト、パーカー、フーディー、コート、ワンピース、スカート、tシャツ、ロンＴ、ニット、スウェット、トレーナー、セットアップ、上下、パンツ、ショーツ、ハーフパンツ、オーバーオール、ツナギ、ジャージ、小物、ベルト、雑貨、アクセサリー、シルバー、ゴールド、ネックレス、ペンダント、ブレスレット、バングル、リング、指輪、ピアス、イヤリング、スカーフ、ストール、マフラー、手袋、靴下、革、レザー、ボア、ファー、小さいサイズから大きいサイズ、メンズ、レディースなど多数出品してます(^^)80s80年代90s90年代00s00年代y2k昭和 平成 レトロ ヴィンテージ VINTAGE デッドストック 当時物 年代物 ストリート STREET b系 hiphopヤンキー オラオラ 悪羅悪羅 ラッパー だぼだほ ビッグシルエット オーバーサイズ sk8スケート スケボー 原宿 裏腹 渋谷 韓国 韓流 k-popジャニーズ jr 地下 アイドル