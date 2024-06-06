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吉田カバン ポーター カレント 長財布 ラウンドジップ 052-02214
商品番号 I30074802425
商品名

吉田カバン ポーター カレント 長財布 ラウンドジップ 052-02214
ブランド名 吉田カバン
特別価格 税込 12,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封の吉田カバンPORTERCURRENT長財布です！商品番号は052-02214カラーはブラック商品は発送まで清潔かつ大切に保管しております。配送方法は追跡サービスと補償サポートを受けられる公式配送サービスで発送するので安心安全です。着実な取引を心がけ誠意をもって対応致します。※値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝素材表地：牛ステア(コンビネーション鞣し・エンボス加工)裏地：ポリエステルジャカード（裏面：アクリルコーティング）サイズ（当店計測によるサイズ）（若干の個体差が生じます）本体：約W200×H97×D23（mm）重量約180グラム生産国日本仕様【内側】・札入れ×2・小銭入れ×1・カード収納×19・オープンポケット（L）×2＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝#PORTER#カレント#財布#黒色#ウォレット#ウオレット#札入れ#コインケースカラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
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