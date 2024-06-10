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テッドマン　財布
商品番号 T90593944619
商品名

テッドマン　財布
ブランド名 テッドマン
特別価格 税込 3,600 円
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商品詳細

断捨離のため出品します。OSADAでガラスケースに展示されていたものを購入しました。購入してから箱に入れて保管しており一度も使用していません。写真のような初期汚れがあるためご理解いただきご購入ください。TEDMAN/テッドマン・エフ商会/林五二つ折り財布TDW-210『TEDMAN'SWALLET/レザー製(ヌメ革)・ウォレット』
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