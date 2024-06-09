バナナリパブリック キャップ

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商品詳細
バナナパブリックBANANAREPUBLICバナリパハワイ100%コットンmadeinU.S.AサイズS/M中古品です。着用にともなうスレがあります。写真にてご確認ください。30年ほど前のHawaii店での購入品vintageビンテージでレアと思われます。自宅暗所にて保管していました。発送時はなるべく小さくして発送します。ご希望あればコメントにてお願いします。
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