美品 マッキントッシュフィロソフィー カシミヤチェックマフラー

ほとんど使用していないため、綺麗な状態です。他にも出品していますので、複数点購入の場合はお値引き相談させていただきます♡♡気軽にリクエストしてください(*´・ω・*)コメントなし、即購入OKです◎コメントやり取り中であっても、先に買われた方、優先となりますので、ご了承ください。質問があればコメントしてください(^o^)柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ



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