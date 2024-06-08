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美品 マッキントッシュフィロソフィー カシミヤチェックマフラー
商品番号 E63216234449
商品名

美品 マッキントッシュフィロソフィー カシミヤチェックマフラー
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほとんど使用していないため、綺麗な状態です。他にも出品していますので、複数点購入の場合はお値引き相談させていただきます♡♡気軽にリクエストしてください(*´・ω・*)コメントなし、即購入OKです◎コメントやり取り中であっても、先に買われた方、優先となりますので、ご了承ください。質問があればコメントしてください(^o^)柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ
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