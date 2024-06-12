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ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー長財布 ブラック
商品番号 B91311758376
商品名

ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー長財布 ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名　イントレチャートラウンドファスナー長財布カラー　ブラックお問い合わせ番号　611215サイズ　約W：19cm×H：10cm×D：2cm仕様　ファスナー開閉札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×8オープンポケット×2素材：レザー付属品　箱・保存袋商品状態　僅かな擦れ、僅かなヨレがございますが、とても綺麗な状態です。G,row,wt
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