ボッテガヴェネタ イントレチャート ラウンドファスナー長財布 ブラック

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ商品名 イントレチャートラウンドファスナー長財布カラー ブラックお問い合わせ番号 611215サイズ 約W：19cm×H：10cm×D：2cm仕様 ファスナー開閉札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×8オープンポケット×2素材：レザー付属品 箱・保存袋商品状態 僅かな擦れ、僅かなヨレがございますが、とても綺麗な状態です。G,row,wt
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