S.T.Dupont エステーデュポン　ネクタイ　新品

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数ある中からご覧いただきありがとうございます。一点モノですので早い者勝ちです。他にもネクタイなど多数出品中です。お時間あればご覧ください。#メルちゃんネクタイ■ブランドS.T.DupontエステーデュポンS.T.Dupontは、フランスの高級ライターやライターアクセサリー、レザーグッズを手がけるブランドです。1872年に設立され、創業以来、卓越した品質、優れたデザイン、職人技術の組み合わせで知られています。■素材シルク 60%コットン 40%■カラー柄紺 ネイビー小紋柄 総柄■全長【約145cm】■大剣先幅【約8.6cm】■状態ホツレ なし使用感 なし型崩れ なし汚れ なし■一言コメント綺麗な状態です。袋付きです。袋はスレや折れ等が若干あります。■購入先ヴィンテージブランドショップ購入、鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品のお品ですので、安心です。■補足など自宅保管の為多少の畳みシワ等はございます！気になる事はコメントより御質問頂ければ出来る限りお答えさせて頂きます！コンディションに関しましては、出来るだけ正確に書いてはおりますが、見落とし等ある事も御座います。商品は気になりましたら、お早めにどうぞ。コメント無し購入可です。コメントのやりとり中でも、メルカリルールにより、先に購入した方が優先されますので御了承下さい。#ネクタイ#ビジネス#おしゃれ#スーツ#フォーマル#ブランド#ブランドネクタイ#ヴィンテージ#パーティー#結婚式#2次会#式典#タイ#メンズファッション#スーツスタイル#ビジネスウェア#ネクタイスタイル#ネクタイコーデ#フォーマルウェア#ネクタイアート#ネクタイコレクション#ネクタイギフト#カジュアルネクタイ管理番号 526ep1カラー···ブルー