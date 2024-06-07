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カリフォルニア共和国 ゴムワッペン 5パネル メッシュキャップ
商品番号 V39667076742
商品名

カリフォルニア共和国 ゴムワッペン 5パネル メッシュキャップ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

………………………………………………………全商品や同じカテゴリの商品はこちらから！#MISSI_cap#MISSI_メッシュキャップ………………………………………………………◆ポイント・CaliforniaRepublic：墨戦争の最中にメキシコ合衆国領アルタ・カリフォルニアから分離独立し、ごく短期間存在した共和国・スナップバック※郵便サイズに折り畳んで発送します◆サイズ頭囲：56～60cm　　　　ツバ：7.5㎝◆状態：B【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED【B】やや使用感はあるが目立つ汚れやダメージ等なし【C】やや使用感があり部分的に目立った汚れやダメージがある【D】全体的に目立った使用感、ダメージがある◆色：ネイビーブラック◆素材：ポリエステル100%◆番号：2305119_KAY………………………………………………………◆注意事項・多少の使用感や細かな汚れ、Used特有の匂いがあるビンテージアイテムであることをご了承の上、ご購入お願いします。・その他の購入ルールはプロフィールをご確認お願いします。………………………………………………………
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