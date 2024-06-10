STAMPD スタンプド キャップ 帽子

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■商品名STAMPDSEASETTRUCKERSTAMPD国内ではBUNPOFCHIKENの藤原基央さん、ONEOKROCKのTAKAさん、AAAのSKY-HIさん、BADHOPのT-pablowさん等が着用しているブランドです。■コンディション9/10STAMPD公式オンラインにて購入前面がコーデュロイ生地のメッシュキャップです。試着のみしております。気になる点等ございましたらコメント欄にてお願い致します！よろしくお願い致します！