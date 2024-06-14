新品ヘンローンクロコダイルマット紫色ラウンドファスナー長財布

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商品詳細
●男女問わず人気のデザイン高級クロコダイルマット●廻りファスナー長財布内側レザーサテンシルバーカード８枚ヘンローンクロコダイルサイズ縦10cm横19cm厚み2.5cm●素材 クロコダイルマット仕上げ●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。蛇と同じく、ワニは金運効果もあり「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。カラー···パープル
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