コピック54本　バリオスインク4本　マルチライナー8本セット

コピックスケッチ9本コピックチャオ33本（+おまけ12本）（交換用ニブ2個）バリオスインク4本マルチライナー8本（交換用ペン先2個）バラ売り不可です。4年前ほど前に購入しましたが使用する機会がないため出品します。コピック、マルチライナーはインクが出るものを出品しましたが色が薄いものなどあるかもしれません。インクの残量は不明です。ペン先変色しているものあります。内蓋にインク着いてます。おまけの12本（画像7枚目）はまだ色は出ますがそろそろインクが切れそうなものです。マルチライナーの交換用ペン先は何ミリかは不明です。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。